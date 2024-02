Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) din Republica Moldova a anuntat ca in zona frontierei moldo-ucrainene, in apropierea localitatii Etulia, raionul Vulcanesti, au fost gasite duminica fragmente de drona de tip Shahed, transmite MOLDPRES, potrivit Agerpres.

- O drona terestra pe șenile, dezvoltata de voluntari din regiunea Belgorod, ii ajuta pe soldații Corpului 1 de Armata in demersurile de deminare in teritoriile controlate, potrivit Ministerului rus al Apararii