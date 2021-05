Stiri pe aceeasi tema

- "AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari in fiecare sambata din Bucuresti, Cluj- Napoca, Timisoara si Iasi, in perioada 29 mai – 25 septembrie 2021. Sejururile in insula Skiathos au tarife incepand cu 199 euro/persoana si includ transport…

- AeroVacanțe, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacanțelor in insula Skiathos, pentru al noualea an consecutiv, cu plecari in fiecare sambata din Cluj-Napoca, in perioada 29 mai – 25 septembrie 2021. Sejururile in insula Skiathos au tarife incepand cu 199E/pers. și includ transport charter…

- Serul va fi livrat pe cale aeriana si va ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Ulterior, acesta va fi transportat, pe cale terestra, in conditii speciale, catre centrele de depozitare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara. Pana in prezent, Romania…

- Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a anuntat joi ca lanseaza serviciile de transport la cerere in Oradea, la numai o luna dupa ce a anuntat inaugurarea serviciului in cel de-al zecelea oras din Romania. "Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciile…

- Dupa ce astazi, Uber a anunțat disponibilitatea in Galați , concurența nu a stat mult pe ganduri și a luat cu asalt orașul din regiunea Moldovei. Bolt a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca sunt disponibile curse cu șoferi Bolt, iar in primele saptamani se opereaza cu o reducere de 50% a curselor…

- Daca la Constanța, de exemplu, in fruntea coloanei de protestatari, pentru a doua zi la rand, au fost zeci de tinere, multe dintre ele eleve, situația nu este diferita nici in alte mari orașe ale Romaniei. Noile proteste genereaza un nou model pentru tineri. Sub denumirea #generațianoua, tineri,…

- Solicitarile pentru un sejur intr-una dintre stațiunile de la malul Marii Roșii au crescut de la inceputul anului de peste 10 ori fața de aceeași perioada din 2019, astfel incat Karpaten Turism lanseaza, in premiera, un charter dedicat croazierelor pe Nil. Agenția pune in exclusivitate la dispoziția…

- O mare companie germana concediaza mii de angajați, in contextul economic dificil cauzat de pandemia de coronavirus. Compania are și o fabrica in Romania, precum și sase showroom-uri proprii in Bucuresti, Constanta, Timisoara, Oradea si Iasi. O mare companie germana concediaza mii de angajați! A fost…