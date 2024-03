Stiri pe aceeasi tema

- 80% dintre bebelușii veniți pe lume cu malformații sunt operați in țara noastra, adica același procent de copii care, in urma zece ani, erau transportați pentru intervenții chirurgicale in strainatate, a anunțat ministrul Rafila. Ministrul Sanatații a precizat ca ”se lucreaza la dezvoltarea unor centre…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- ”2023 a fost un an bun pentru grupul din care face parte Vola.ro, in ciuda provocarilor industriei, dar si a schimbarilor socio-economice, care s-au facut simtite in planurile si bugetele de calatorie ale romanilor. Intarzierile sau anularile de zboruri, inflatia in crestere, conflictele armate din…

- Doua poduri noi peste Prut vor fi construite in județul Vaslui. Investițiile, din localitațile Bumbata și Falciu, vor fi demarate dupa ce vor fi adjudecate licitațiile. Alte doua astfel de poduri vor fi realizate in județul Botoșani, la Stanca și in județul Iași, la Raducaneni. Proiectul Companiei Naționale…

- Romanii incep sa se orienteze tot mai mult catre joburi care sa vina la pachet cu mai multe avantaje. Potrivit unei platforme de recrutare exista un job la mare cautare in țara noastra. Desi Guvernul a majorat salariul minim, sunt discrepanțe mari intre venituri in functie de zona in care locuim. Conform…

- Temperaturile extreme din Romania au rupt șine de cale ferata, provocand intarzieri de trenuri in unele zone, a anunțat compania CFR SA.„Temperaturile extreme inregistrate in cursul nopții, care in unele zone au fost de pana la -17°C, au provocat pe raza mai multor Sucursale Regionale CF (Galați, Iași,…

- In ultimii ani, tot mai mulți romani care au migrat au preferat sa se stabileasca in București. Cu toate acestea, exista un oraș preferat de romani care se situeaza pe locul doi. Nu este vorba despre Cluj Napoca sau Timișoara, ci despre Iași. Orasul din Romania in care romanii prefera sa se mute Datele…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus, sambata, la Timișoara, ca exista o cale ca Romania „sa evadeze” definitiv de la periferia Europei, precizand ca in urmatorii ani Ucraina, Republica Moldova, Georgia si Balcanii de Vest vor face parte din familia europeana si din familia euro-atlantica,…