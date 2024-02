Acum, aici, acolo… la Muzeul Banatului Montan CARAȘ-SEVERIN – Dupa Veneția și Timișoara, in drum spre Cluj, Iași și București, o serie de exponate-unicat au poposit la Reșița! Expoziția „ACUM | AICI | ACOLO – 100 de pedagogii laterale care pot sa schimbe orașul, mediul și mentalitațile“ va fi deschisa in perioada 12 februarie – 19 martie 2024, informeaza MBM, invitand totodata intreaga comunitate reșițeana sa viziteze acesta „minunata, unica și interesanta expoziție“. Intr-o succinta enumerare, vor fi expuse in premiera la Reșița: mașina electrica NAG din 1910, aerosania cu reacție a lui Henri Coanda din același an, primul aparat de zbor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

