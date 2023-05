Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend va cadea cortina peste sezonul regulat al Ligii a III-a. In primele doua serii exista o singura necunoscuta: cine va fi a patra echipa care va intra in play-off-ul Seriei 2? Lupta se da intre Aerostar Bacau și CSM Focșani 2007, echipe aflate la egalitate de puncte dupa 17 runde. Inaintea…

- Campionatul Ligii a IV-a la fotbal s-a reluat weekendul trecut, doar cu meciurile Seriei 2. La finalul acestei saptamani returul va incepe și pentru Seria 1. Motivul acestui start de retur in doua faze? Gruparile de pe Valea Trotușului sunt in numar de 12, cu trei in plus fața de echipele ce compun…

- Debut cu dreptul pentru Andrei Intuneric pe banca echipei U19 a Aerostarului. Juniorii mari ai „aviatorilor” s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Național, dupa ce duminica au surclasat cu 6-1 pe CSM Galați, in deplasare. In formula A. Tancau- Tilibașa, Atodiresei, Bucur, Bacalu- Paveluc,…

- Vineri, de la ora 15.00, echipa antrenata de Mișu Ionescu va primi vizita liderei Seriei 2, CSM Ramnicu-Sarat intr-un meci pe care gazdele sunt obligate sa-l caștige pentru a-și pastra șansele de accedere in play-off. Indiferent insa de rezultat, „aviatorii” și-au stabilit politica pentru viitor: se…

- De vineri și pana duminica, la Brașov, studenții antrenați de Eusebiu Țurcanu participa la ultimul turneu al Seriei de Est și au ca obiectiv locul 2, care duce la „barajul” pentru A1 Seria de Est a Diviziei A2 la volei masculin mai are o singura necunoscuta: numele celei de-a a doua echipe care va merge…

- Cu mai puțin de o luna inainte de reluarea campionatului, divizionarele C bacauane se afla in focul jocurilor de pregatire. La sfarșitul saptamanii trecute, Aerostar s-a impus cu 3-0 in fața Științei Miroslava. In forrmula Axinte- Prențu, Benchea, C. Pavel, Bacalu- Bobarnac, Chirila, Al. Zaharia, Belciu-…

- „Aviatorii” antrenați de Mișu Ionescu, care vor intra de astazi și pana pe 17 februarie intr-un cantonament la baza proprie, numara timpul ramas pana la primul meci oficial al sezonului, cel cu lidera Seriei 2, CSM Ramnicu-Sarat Divizionara C Aerostar Bacau iși continua pregatirile in vederea sezonului…

- In primul amical al iernii, Aerostar a invins-o cu 3-0 pe concitadina FC Dinamo Bacau, in timp ce revelația Seriei 1, CSM Bacau va pleca azi intr-un stagiu de pregatire la Vatra Dornei Divizionarele C bacauane iși continua pregatirile in vederea mini-returului, care va debuta pe 11 martie și va include…