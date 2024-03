Începe returul Ligii 4 Vaslui “JUDEȚEANA”… Campionatul Ligii 4, primul eșalon fotbalistic județean, continua la finalul acestei saptamani cu meciurile din prima etapa a returului. Se anunța cateva mecuri tari, cu implicații atat in zona superioara a clasamentului, cat și la retrogradare. Etapa a 12-a a Ligii 4 Vaslui, prima a returului, se va disputa duminica, cu incepere de la […] Articolul Incepe returul Ligii 4 Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

