Adrian Vasilescu: Puseul inflaționist putea fi evitat. Au apărut multe SURPRIZE! Suntem pe primul loc la cresterea preturilor, in toate cele 28 de state din Uniunea Europeana. Avem o inflație de 3 ori mai mare decat media UE. In luna aprilie am inregistrat o inflatie de 4,3%, potrivit Eurostat . Dupa noi urmeaza Slovacia, cu o rata de 3% și Estonia, cu 2,8%. Am ajuns aici dupa un cumul de factori. Creșteri ale prețurilor administrate, cum ar fi la utilitați, apoi creșterile de salarii care au incurajat consumul. Prețurile la gaze si energie electrica alaturi de cele de la combustibili au inceput sa creasca inca din toamna anului trecut. Iar efectele se simt in continuare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

