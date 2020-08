Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a descoperit la Unifarm nereguli grave legate de achizițiile facute in lupta cu noul coronavirus: prețuri umflate, cheltuieli nelegale, acte modificate cu pasta corectoare. PH-online.ro va prezinte extrase din raportul de control al Curții de Conturi: In perioada 15.03-15.05.2020…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și administrația pe care o conduce refuza de ani de zile sa stabileasca situația patrimoniului real al municipiului Timișoara, asta in timp ce proprietați publice importante sunt exploatate fara ca proprietarul de drept sa obțina vreun venit. Concluzia apare in ultimul…

- Ultimul control al Curții de Conturi la Primaria Timișoara a confirmat, in raportul finalizat recent, dezvaluirile facute de-a lungul timpului despre ilegalitațile facute in El Dorado-ului imobiliar de pe Calea Urseni cu sprijinul administrației condusa de Nicolae Robu. Va reamintim ca PRESSALERT.ro…

- Prezent, recent, la Giurgiu, intr-o conferința de presa, presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a afirmat ca acuzatiile care i s-au adus in ultima perioada, in contextul in care ar urma sa ajunga intr-un post de conducere la Curtea de Conturi, sunt nefondate. „Au fost doua mari acuzatii…

- Erori, abateri de la legalitate și regularitate, fapte pentru care exista indicii ca au fost savarșite cu incalcarea legii PENALE, situații de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiența și eficacitate in gestionarea fondurilor publice, toate se regasesc in concluziile experților Curții…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu anunta in 2018 ca a deschis un proces prin care le-a cerut judecatorilor sa ii oblige pe mai multi reprezentanti ai administratiei Ciuhandu, in frunte cu fostul primar Gheorghe Ciuhandu si viceprimarii Adrian Orza si Sorin Grindeanu, sa achite un prejudiciu de peste…

- Deși au fost contractate imediat dupa declararea starii de urgența și au fost aduse in țara de luni bune, aproape 900.000 de combinezoane complete din Coreea și 400.000 de maști scumpe, special concepute pentru cadrele medicale, au fost gasite stand in depozitele DSU.La un control facut la Departamentul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni, dupa ședința Comitetului Executiv Național, ca il va susține pe Niculae Badalau pentru un post de vicepreședinte la Curtea de Conturi și pe Iulian Iancu pentru șefia ANRE. Cele doua candidaturi sunt controversate. Badalau a modificat legea…