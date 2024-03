Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul control efectuat de Curtea de Conturi a descoperit ca Ministerul Energiei a efectuat plați ilegale catre furnizorii de gaze și energie electrica in valoare de aproape 7 milioane de lei. Banii au fost acordați in baza compensarilor, insa destinatarii, clienți noncasnici, nu erau indreptațiți…

- Ministerul Energiei a desfiintat 19 posturi vacante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 296/2023: 9 posturi vacante de functii publice de executie, 2 posturi vacante de functii contractuale de executie, 5 posturi vacante de functii publice de conducere. Totodata, Ministerul Energiei a desfiintat…

- Urmatorul raport de audit publicat recent de Curtea de Conturi, pe care il prezentam in seria inceputa pe Special Arad, este cel efectuat la Primaria... The post Nereguli la vanzarea blocurilor ANL și omiterea incasarii unor impozite, depistate in urma auditului de la Pecica efectuat de Curtea de Conturi…

- Incep sa se tulbure apele in USR. Asta dupa ce viceprimarul – preșdinte USR Brașov Flavia Boghiu (urmarita penal de DNA pentru afacerea AMURAL) a trimis o adresa catre FC Brașov Steagu Renaște via Scotch Club, in care cere unui club fantoma, sa plateasca peste 3 milioane de lei! Doar pentru 2021. Pentru…

- Prinsa de mai multe ori in ultimele luni ca trateaza legea ca pe o chestiune opționala, Clotilde Armand continua sa se victimizeze. Primarul Sectorului 1 prezinta o statistica referitoare la frecvența controalelor Curții de Conturi.„Alianta asta nefireasca dintre partidul neocomunist si partidul…

- Un audit al Curții de Conturi la Ministerul Sanatații a constatat ca instituția și-a depașit angajamentul legal prin achiziția și plata unor doze de vaccin suplimentare, acuzand utilizarea necorespunzatoare a resurselor financiare ale bugetului de stat. Nereguli grave au fost descoperite și la achiziția…

- Dupa finalizarea apelului destinat autoritaților locale, Ministerul Energiei continua demersul strategic pentru stimularea investițiilor in energie verde, adresandu-se, complementar, mediului privat, prin lansarea a doua apeluri de proiecte competitive, cu finanțare din Fondul pentru modernizare. „Nu…

- Cele 84 de izolete sau camere de izolare cu presiune negativa cumparate de Raed Arafat in timpul pandemiei au ințepenit pe stocurile Inspectoratelor pentru Situații de Urgența din țara, se arata intr-un raport al Curții de Conturi. Achiziția s-a facut fara licitație, invocandu-se caracterul de extrema…