Adio bilete gratuite de tren pentru studenți. Decizia luată în coaliție In curand studenții ar putea pierde gratuitatea de care beneficiaza la biletele de tren. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca a fost facuta o propunere in acest sens „E o propunere prin care sa se revina la vechiul sistem, sa se deconteze un anumit numar de calatorii efectuate cu scopul deplasarii in localitatea in care studenții iși efectueaza studiile, nu sistemul de gratuitate totala care a fost introdus de PSD”, a declarat Ludovic Orban. Guvernul ar putea adopta curand o ordonanța de urgența prin care vor fi eliminate o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat oficial ca in sedinta coalitiei s-a stabilit ca nu vor mai fi emise noi vouchere de vacanta in acest an. Orban a spus ca vor ramane valabile voucherele de vacanța emise anterior. „Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior si care pot fi folosite…

- PSD intenționeaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. „Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere…

- Ludovic Orban, presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, afirma ca proiectul de buget pe 2021 este elaborat mai dificil pentru ca discutiile sunt mai complexe cand exista un guvern de coalitie. "Din ceea ce stiu eu, nu exista nicio crestere de taxe si impozite. Constructia bugetului se…

- Social-democrații continua atacurile la adresa PNL, USR-PLUS și UDMR, dupa ce partidele de centru-dreapta și-au imparțit ministerele. Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, spune ca „s-a imparțit ciolanul, mai lung și mai dolofan”. „Gata. S-a impartit ciolanul. L-au facut mai lung si mai dolofan,…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, critica propunerea facuta marți de Dan Barna și susține ca aceasta ar fi trebuit sa discute cu Ludovic Orban și Kelemn Hunor inainte de a face acest anunț.

- Ludovic Orban a demisionat din funcția de prim-ministru in urma alegerilor din 6 decembrie. El precizeaza ca guvernul va fi condus de un membru al cabinetului actual pana la stabilirea unui nou premier, ce spera ca va veni tot de la PNL. „Romania are nevoie de un guvern responsabil, care iși dorește…

- Guvernul a discutat in ultima ședința un proiect de ordonanța care prevede ca studenții de la Universitatea de Medicina sa fie recompensați cu 2.500 lei lunar daca se inscriu ca voluntari in ingrijirea pacienților cu COVID-19. Executivul spera ca astfel sa atraga aproximativ 3.000 de voluntari intr-o…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, este de parere ca PNL este singurul partid care are capacitatea sa formeze o majoritate parlamentara, dupa alegerile din 6 decembrie, care sa țina PSD pe tușa cel puțin opt ani. „Mai avem un mic pas. Din pacate, de un an de zile, aproape tot ce vrea sa faca bun Guvernul este…