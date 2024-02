Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria, sediu al Guvernului, va intra in reabilitare de anul viitor, urmand ca activitatea Executivului sa se desfasoare intr-un corp de cladire din Palatul Parlamentului, a anuntat premierul Marcel Ciolacu.

- Sediul Guvernului, Palatul Victoria, va intra in reabilitare de anul viitor, urmand ca activitatea Executivului sa se desfasoare intr-un corp de cladire din Palatul Parlamentului, a anuntat vineri premierul Marcel Ciolacu. El a subliniat, inaintea sedintei de vineri a Guvernului, ca reabilitarea…

- Fondurile reprezinta ajutoarele nationale tranzitorii finantate din fonduri europene, a mentionat seful Executivului. "Aprobam doua hotarari de Guvern prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal si zootehnic in contul cererilor depuse in cursul anului trecut. Fondurile…

- Palatul Victoria, sediul Guvernului, va intra in reabilitare de anul viitor, urmand ca activitatea Executivului sa se desfasoare intr-un corp de cladire din Palatul Parlamentului. Anunțul a fost facut de premierul Marcel Ciolacu. El a subliniat, inaintea sedintei de vineri a Guvernului, ca reabilitarea…

- In nota de fundamentare gasim explicația Executivului. Mai exact, spun guvernanții, ca vila este intr-o stare avansata de degradare, cu pereți scorojiți și miros de mucegai. Ba chiar, ca ar funcționa in sistem de avarie și ca ar fi nevoie de aceste reparații pentru ca, in caz contrar, nu poate fi asigurata…

- Premierul a participat la forumul anual al presedintilor Consiliului Investitorilor Straini (Foreign Investors Council – FIC), organizat astazi, la Palatul Victoria, arata comunicatul de presa al Executivului. „Tot ceea ce produce in Romania, angajeaza oameni in Romania, plateste taxe in Romania este…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a primit, miercuri la Palatul Victoria, o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Marina Wes, director regional pentru Uniunea Europeana. Pregatirea bugetului pentru anul 2024 a ocupat un loc important la discutii, iar seful Executivului a prezentat, cu acest prilej, obiectivele…

- Ultimele rezultate ale testelor PISA au aprins spiritele intre premierul Romaniei și ministrul Educației, Ligia Deca. Marcel Ciolacu i-a cerut Ligiei Deca sa vina cu soluții privind criteriile de performanța in invațamant, daca mai vrea sa aiba trecere inaintea sa. „Dupa rezultatele Romaniei la testele…