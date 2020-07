Alegerile Locale din septembrie inflameaza spiritele in mediul rural. La Vladeni, primarul Marian Dinu (PNL) a fost prins in timp ce imparțea «mita electorala» dupa metoda patentata de PSD prin anii ’90, iar la Marculești, fostul primar Ciriblan Gheorghe i-a trantit actualului primar Ciriblan Romeo Sorin (PSD) o plangere penala in care il acuza de «abuz in serviciu, deturnare de fonduri și distrugerea bunurilor publice». Iar asta e doar inceputul! «Mita» cu microbuzul Primariei Luni, 27 iulie 2020, patru angajați ai Primariei Vladeni, in frunte cu vicele Auraș...