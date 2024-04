Condamnare pentru Monica Macovei, fost ministru al Justitiei! 6 luni de inchisoare cu suspendare la Judecatoria Mangalia

Judecatoria Mangalia s a pronuntat in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului… [citeste mai departe]