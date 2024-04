Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in legatura cu un videoclip de tip deepfake si un articol de tip fake news. „Recent, in spatiul public au aparut doua materiale de dezinformare implicand utilizarea…

- ”La data de 12.02.2024, doua societati comerciale care presteaza servicii de mentenanta a sistemului informatic integrat al spitalelor publice din Romania au sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism cu faptul ca, in zilele de 11 si 12 februarie 2024,…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a anuntat marti ca a deschis un dosar penal in legatura cu atacul cibernetic de la Camera Deputatilor, in care sunt efectuate cercetari in rem pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic,…

- La data de 30.01.2023 reprezentanti ai Camerei Deputatilor au sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism cu privire la faptul ca sistemul informatic al institutiei a fost supus unui atac informatic.Potrivit DIICOT, in cauza constituita sunt efectuate cercetari,…