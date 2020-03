Peste 3.500 de romani sunt blocați la granița dintre Austria și Ungaria, dupa decizia guvernului maghiar de a nu mai permite tranzitarea teritoriului țarii, pe fondul pandemiei de coronavirus. Budapesta a permis numai camioanelor de marfa sa tranziteze țara. UPDATE 14:30. Ministrul Bogdan Aurescu a declarat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca autoritațile maghiare ar The post Actualizare 14.30: Culoar de trecere doar in aceasta seara. Mii de romani blocați la granița dintre Austria și Ungaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .