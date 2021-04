Activitatea medicilor din centrele de vaccinare anti-COVID, considerată vechime Guvernul a stabilit, printr-o ordonanta de urgenta, ca personalul sanitar care activeaza in centrele de vaccinare anti-COVID poate incheia contracte de prestari servicii individual, ca persoane fizice. Aceste acte incheiate vor fi considerate vechime in munca si stagii de cotizare. Potrivit Ministerului Sanatatii, actul normativ vine sa modifice OUG 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea […] The post Activitatea medicilor din centrele de vaccinare anti-COVID, considerata vechime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

