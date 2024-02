Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de cadre didactice din județul Cluj și-au prelungit activitatea in invațamant cu toate ca au ieșit la pensie. Cateva din acestea sunt și din zona noastra. Profesori care au ajuns la pensie dar au decis sa-și prelungeasca activitatea in domeniu. 53 de cadre didactice titulare din județul Cluj,…

- Investițiile anului 2024 la Alba Iulia. Ce lucrari vor fi continuate și care sunt obiectivele noi pentru oraș. LISTA și bugetul Primaria Alba Iulia propune, pentru anul 2024, un buget de investiții de aproape 370 milioane lei, prin care intenționeaza sa continuie unele proiecte, dar și sa inceapa altele…

- O misiune a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, s-a aflat la Bucuresti, in aceasta saptamana, pentru a analiza recentele evolutii economice si financiare si pentru o revizuire a prognozelor macroeconomice.

- 30 decembrie: Lista drumurilor din Alba, pe care vor fi amplasate radare ale Poliției Rutiere. Recomandari pentru șoferi Polițiștii rutieri din Alba se vor afla in trafic și in weekend. Vor monitoriza circulația, pentru evitarea accidentelor. Vor fi amplasate aparate radar in mai multe zone din județ.…

- Ce filme și seriale Netflix, vestitul serviciu de difuzare online, bazat pe abonamente, au vizionat VIP-urile din Romania in ultima vreme? Din sondajul realizat de Playtech Știri reiese ca inclusiv producțiile romanești le-au starnit interesul. Fostul ”carcotaș” Mihai Gainușa, care este și regizor cu…

- Genetica are rol important in felul in care imbatranim, dar și comportamentul și atitudinea noastra au un rol major. A imbatrani frumos inseamna nu numai sa fii sanatos din punct de vedere fizic, spune Dr. Theresa Allison, geriatru și profesor de medicina la Universitatea din California.

- Nr. 102278 din 12 Decembrie 2023 ACTIVITATI PREVENTIVE DESFASURATE DE POLITISTI SCOLI In cursul zilei de ieri, 11 decembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat activitati informativ preventive, la Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazar.In cadrul activitatilor au fost prezentate…

- Renovarea și dotarea cabinetului medical dr. Monica Danilescu Numele beneficiarului: SC DR. MONICA DANILESCU SRL Obiectivele proiectului: Reabilitarea, modernizarea si dotarea cabinetului de asistenta medicala primara cu facilitati de screening, diagnostic precoce si monitorizare a pacientilor cronici.…