Stiri pe aceeasi tema

- Planeta se afla in mijlocul unei crize climatice iminente, iar renumitul expert in geofizica și riscuri climatice Bill McGuire avertizeaza ca ar trebui sa fim profund ingrijorați de ceea ce ne așteapta. Expertul subliniaza faptul ca clima noastra se deterioreaza intr-un ritm alarmant și ca, daca nu…

- Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a anuntat, joi, rezultatele tragerii la sorti pentru concursul de calificare, de la JO de la Paris. Potrivit tragerii la sorti, echipa feminina a Romaniei va concura in prima subdiviziune, iar adversare vor fi reprezentantele Marii Britanii si sportive…

- ”Tribunalul dispune ca statul (olandez) sa inceteze orice export si tranzit real de piese de F-35 cu destinatia finala Israel in sapte zile de la notificvarea acestei hotarari”, anunta Curtea de Apel de la Haga. Curtea considera ca exista riscul ca aceste piese sa fie folosite in actiuni care incalca…

- Ne aflam la jumatatea termenului-limita pentru Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila, planul pentru „transformarea lumii noastre” al Organizației Națiunilor Unite, iar ultimul raport privind stadiul ei arata ca lasam in urma mai mult de jumatate din populația planetei. Text realizat in cadrul unui…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, ca s-a alaturat demersului privind coborarea ratei refuz a vizelor pentru Statele Unite ale Americii sub 3%, astfel incat țara noastra sa fie acceptata in programul de eliminare a vizelor.

- Presedintele Tadjikistanului a facut apel la populatie sa isi faca provizii alimentare din cauza schimbarilor climatice, in aceasta tara saraca din Asia Centrala in particular vulnerabila la dereglarile climei si deja afectata de subnutritie. „Fiecare familie ar trebui sa aiba pana la doi ani de rezerve…