Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii intitulata „Incompetenta si lipsa de asumare ucid – Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea romanilor”. Ministrul Sanatatii este acuzat de PSD ca nu a luat nicio masura pentru siguranta pacientilor in timpul pandemiei…

- Premierul Florin Cițu a susținut, sambata, o conferința de presa in care a facut precizari legate de vizita la Bruxelles, de proiectul de buget, de execuția bugetara, dar și de noile tranșe de vaccin alocate Romaniei. “Se va juca cu mandatele pe masa”, a amenințat Cițu. Principalele declarații ale…

- Unsprezece parlamentari liberali au inițiat un proiect de lege privind repatrierea unor moaște sfinte de pe teritoriul Austriei, considerand masura “o necesitate” acum. Proiectul reglementeaza cadrul legal privind repatrierea moaștelor Sfantului Cuvios Marturisitor Visarion Sarai, a Sfantului Mucenic…

- Anunțul facut de PSD inca de acum o saptamana se concretizeaza intr-o moțiune simpla pentru demiterea ministrului sanatații. Vlad Voiculescu este vizat astfel de moțiune dupa numai o luna de mandat la Ministerul Sanatații. Senatorul PSD Stefan Radu Oprea a anuntat ca social-democratii vor depune miercuri…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Țarilor de Jos ca, potrivit informațiilor publicate de autoritațile olandeze, in perioada 16-17 ianuarie este in vigoare un cod galben de ninsoare și polei, conform Mediafax.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile austriece au adoptat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Austria in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri vor intra in vigoare la data de 15.01.2021, ora 00.00. Astfel, incepand cu data de 15 ianuarie 2021,…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, dupa mai multe amanari, ca este neconstitutionala Legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, care prevede impozitarea cu 85% a pensiilor care depasesc suma de 7.000 lei. Pe 17 iunie, Camera Deputatilor a votat modificarea si completarea Legii…