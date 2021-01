Indicele pan-european STOXX 600 a urcat cu 0,7%, la un nou maxim din februarie 2020. Titlurile din sectorul minier, sensibile la perspectivele economice, au avansat cu peste 3%. Indicele german DAX a crescut cu 0,1%, iar indicele CAC 40 al bursei din Paris cu 0,7%. Actiunile grupului german de turism TUI au urcat cu 2,7%, dupa ce directorul general al acestui a afirmat ca se asteapta la o vara in mare parte normala in acest an. Actiunile globale au atins maxime record, iar STOXX 600 a recuperat circa 50% din pierderile consemnate incepand din martie 2020, datorita sperantelor investitorilor ca…