Slujba de Inviere este pentru mulți nu doar un ritualul religios pentru a lua Sfanta Lumina. Profitand de acesta vacanța prelungita, sunt credincioși ce se avanta mai departe de biserica cea mai apropiata, și aleg locuri cu istorie in tagma bisericeasca, incarcate de tradiție, totodata renumite și pentru Slujbele de Inviere . Manastirea Ghighiu de langa Ploiești este unul dintre cele mai renumire lacașuri de cult. Locul unde, an de an, mii de credincioși striga la unison ”Hristos a Inviat!” Slujbele au loc la lumina lumanarilor și candelelor, fara lumina artificiala, acestea fiind aprinse dupa…