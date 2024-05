Stiri pe aceeasi tema

- Runda a XXIV-a a Ligii a IV-a de fotbal a programat la finele saptamanii trecute derbiul Șoimii Gura Humorului – Viitorul Liteni. La capatul unui joc echilibrat și aprig disputat, scorul a fost egal 2-2. In urma acestui rezultat echipa humoreana s-a distanțat la patru puncte de ocupanta locului secund…

- Peste 1000 de spectatori au asistat la derby-ul seriei din play-off-ul Ligii 3 la fotbal, seria 10, CSM Olimpia – SCM Zalau, meci incheiat la egalitate, 2-2. The post MECI DE FOTBAL Meci egal in derby-ul seriei, CSM Olimpia – SCM Zalau 2-2 first appeared on Informatia Zilei .

- Ascensiune spectaculoasa a echipei Talna Orașu Nou in campionatul Ligii 4 Elite la fotbal. In decurs de numai o saptamana echipa din Orașu Nou, .... The post FOTBAL SATMAREAN Talna Orașu Nou este noul lider in Liga 4 Elite first appeared on Informatia Zilei .

- CSM Olimpia Satu Mare a debutat cu un eșec pe teren propriu in play-of-ul Ligii a 3-a. Dupa un joc slab, formația satmareana a fost invinsa cu 2-1 de Crișul Sanandrei, echipa pe care, paradoxal, a invins-o de doua ori, cu același scor, 2-1, in sezonul regular. The post MECI DE FOTBAL CSM Olimpia a…

- Cu o saptmana inainte de reluarea campionatului Ligii 3 la fotbal, Victoria Carei a jucat sambata un ultim meci de pregatire, la Tasnad cu Unirea, ocupanta locului 2 in Liga 4 satmareana. The post MECI DE FOTBAL Meciuri amicale de fotbal in județ la sfarșit de saptamana first appeared on Informatia…

- Sambata, pe o superba zi de primavara, pe sinteticul de la ”LPS-Dinamo” s-a jucat amicalul intre doua echipe de frunte din Liga 3, CSM Olimpia Satu Mare – locul 2 in Serie 10 și FC Bihor Oradea, lider detașat in Serie 8. The post FOTBAL SATMAREAN CSM Olimpia a batut cu 2-1 pe FC Bihor, liderul Seriei…

- Uniți Sub Tricolor Cornești, liderul zonei Campia Turzii din Liga 5, s-a impus ieri cu 6-3, in amicalul disputat in deplasare, la Recolta Frata. Echipa din Frata este liderul Ligii 5, zona Mociu. Pentru echipa din Cornești au marcat: Mureșan Raul (2), Ștefan Bruja, Zoltan Szekely și Tudor Mornea. Uniți…