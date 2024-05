Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a treizecea pomenirea sfantului maritului apostol Iacob, fratele sfantului Ioan, de Dumnezeu cuvantatorul.Acest Iacob a fost fiul lui Zevedei, si fratele lui Ioan cuvantatorul de Dumnezeu. Dupa chemarea lui Andrei si Petru, a fost chemat si el cu fratele sau de Mantuitorul la…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Simeon, episcopul Ierusalimului, ruda Domnului.Acest sfant a trait pe vremea imparatului Traian, fecior al logodnicului Iosif si frate al lui Iacov; pe acesta luandu l Insusi Hristos si Dumnezeul nostru, si primind…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruința Sfantul Marele Mucenic Gheorghe a trait pe vremea imparatului Dioclețian (284-305), s-a nascut in Capadocia, intr-o familie creștina de origine greaca și a fost invațat din tinerețe in dreapta credința. Cand tatal sau a trecut…

- Sfantul Chiril s-a nascut la Ierusalim, in anul 315 dupa Hristos, in timpul domniei imparatului Constantin cel Mare. Sfantul Chiril a fost hirotonit diacon de catre Macarie al Ierusalimului, iar preot de episcopul Maxim al II-lea. In legatura cu hirotonirea sa ca episcop, in anul 348, de catre Acaciu,…

- CALENDAR ORTODOX 2024:Sfantul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului Sfantul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului – 18 martie Sfantul Ierarh Chiril, de neam din Palestina, s-a nascut la Ierusalim in jurul anului 315, pe vremea imparatului Constantin cel Mare (306-337) din parinți evlavioși…

- In aceasta luna, ziua a douazeci si sasea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Porfiriu, episcopul Gazei.Acesta se tragea din cetatea Tesalonic si era fiu de parinti alesi si bogati. Deci pornind din patria lui, s a dus in Egipt si mergand acolo intr un schit, a imbracat cinul monahal, iar dupa…

- Onisim a fost unul dintre cei 70 de Apostoli ai Mantuitorului. In tinerete a fost rob al lui Filimon, un crestin din orasul Colose. Onisim, gresindu i acestuia, a fugit la Roma, unde va fi intemnitat alaturi de Sfantul Apostol Pavel. De la Apostolul neamurilor, a auzit Onisim Evanghelia mantuirii, si…