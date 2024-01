Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi: Cinci persoane au fost transportate la spital dupa un accident, la lași. Tanar de 19 ani, readus la viața de medici Cinci persoane au fost transportate la spital dupa ce, in cursul noptii de sambata spre duminica, masinile in care se aflau au fost implicate intr-un accident rutier pe soseaua…

- La data de 28 decembrie, politiștii din cadrul municipiului Dragașani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Dragoești, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca, un barbat de 76 de ani, din județul Olt, in timp ce conducea un autoturism…

- Un barbat a ajuns aseara la spital, in urma unui accident rutier produs pe șoseaua de centura a municipiului Targu Jiu. O femeie, de 21 de ani, din Targu Jiu, a condus un autoturism pe strada Narciselor din municipiu. Ar fi efectuat manevra de schimbare a direcției de mers spre stanga și a intrat in…

- Joi, 7 decembrie 2023, in jurul orei 18.25, o femeie de 73 de ani, din localitatea Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe șoseaua ocolitoare a Municipiului Alba Iulia, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism care se deplasa din sens opus.…

- Traficul rutier este oprit pe șoseaua ocolitoare a Municipiului Alba Iulia, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehiculele. Din primele date, o persoana ar fi ranita. Cercetarea la fața locului este in desfașurare. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea…

- Patru persoane, intre care un bebelus de noua luni, au fost transportate la spital, marti, in urma unui accident produs in localitea Panet din judetul Mures, potrivit news.ro.Potrivit ISU Mures, accidedntul a avut loc intre doua autoturisme, pe strada Principala din localitatea Panet. Acolo au ajuns…

- Azi, 08 noiembrie, la ora 15.30, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Regele Mihai I. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, la intersecția cu Bulevardul Republicii, un autoturism condus de catre un barbat de 41 de ani din municipiu,…

- In jurul orei 13:00, pompierii bacauani au fost solicitati sa intervina in comuna Caiuti, pe DN 11A, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunta producerea unui accident rutier intre un microbuz, in care se afla o singura persoana si un autoturism. Potrivit ISU Bacau, de urgenta, la locul indicat…