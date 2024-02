Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 64 de ani si-a pierdut viata si alte patru persoane au fost transportate la spital, una dintre ele fiind preluata cu ajutorul unui elicopter SMURD, in urma unui accident de circulatie petrecut, vineri, pe DN2 (E85)

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe Bulevardul Muncii din Cluj Napoca. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, un barbat și o femeie fiind transportați la spital, conștienți și cooperanți. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- Un accident rutier grav a avut loc, joi dimineața, 25 ianuarie 2024, in urma impactului intre doua microbuze și un autoturism. 17 persoane au fost implicate in incidentul care a avut loc in județul Bihor, dintre care 9 au fost transportate la spital.

- Un accident teribil a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe Șoseaua de Centura localitatea Glina. In urma impactului dintre doua vehicule, o automacara și un autoturism, doua persoane au ajuns de urgența la spital.

- FOTO | Accident rutier MORTAL pe autostrada A3 Gilau-Nadașel: Un barbat a DECEDAT și alte doua persoane ranite au ajuns la spital FOTO | Accident rutier MORTAL pe autostrada A3 Gilau-Nadașel: Un barbat a DECEDAT și alte doua persoane ranite au ajuns la spital Un accident rutier mortal a avut loc luni…

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- Un accident ingrozitor cu cinci victime s-a produs in Brașov. Doua mașini s-au ciocnit, iar un adolescent de 16 ani și un barbat au murit. Alte trei persoane au fost transportate la spital in stare foarte grava. Doua minore au nevoie de ingrijiri medicale.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in localitatea Titesti judetul Arges. Potrivit ISU Arges, pentru gestionarea situatiei de urgenta, la fata locului sunt alocate o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare, trei echipaje SMURD de prim ajutor calificat,…