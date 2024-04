Accident rutier grav la Lețcani. 3 persoane au fost transportate la spital Trei persoane au ajuns la spital in urma unui grav accident rutier produs, astazi, la intrarea in localitatea Lețcani, dinspre Podu Iloaiei. In incident au fost implicate trei autoturisme, unul dintre acestea rasturnandu-se in momentul impactului. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Iași, dar și o ambulanța a Serviciului Județean Suceava, aflata in trecere. Potrivit ISU Iași, in autoturismul rasturnat se aflau doua persoane, un barbat și o femeie, iar in cel de-al doilea, un barbat de 63 de ani, toți trei fiind transportați la spital.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

