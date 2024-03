Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 4 ani, aflat pe bicicleta, a murit dupa ce a fost accidentat, sambata, de un șofer beat. Polițiștii din Satu Mare spun ca accidentul a avut loc pe Drumul Județean 108 L, in localitatea Madaraș, conform Mediafax.Un șofer de 35 de ani, din județul Maramureș, ar fi accidentat mortal…

- Accident terifiant in Ungaria! Un șofer, in varsta de 48 de ani, a murit, dupa ce doua microbuze romanești s-au ciocnit. Imagini dureroase de la fața locului. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a produs tragedia.

- Un accident teribil a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare. Un barbat de 30 de ani a murit, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes".

- Un copil de un an și jumatate a murit, dupa ce s-a inecat cu o bucata de mar la o gradinița neautorizata din Oradea. Micuțul a ajuns la spital in stare grava joia trecuta și, marți, medicii i-au anunțat decesul.

- Coliziune intre patru autovehicule la iesire din municipiul Radauti spre localitatea Satu Mare, azi, 19 ianaurie Intervin pompierii militari ai Detasamentului Radauti cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD B2 cu sprijinul unui echipaj SAJ, transmite ISU Suceava.In urma evenimentului,…

- Un accident infiorator a avut loc in Mehedinți! Un șofer, in varsta de 54 de ani, s-a stins din viața, dupa ce s-a izbit cu mașina de un stalp. Totul s-a intamplat in seara aceasta, sambata, 13 ianuarie, in comuna Cireșu. Ce au transmis oamenii legii cu privire la acest caz. Autoritațile se ocupa in…

- Echipaje de salvare de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare intervin, sambata, dimineata, in cazul unui accident rutier in urma caruia un autoturism a ajuns intr-un sant plin cu apa, fiind acoperit aproape integral de apa.Primele date de a fata locului arata ca unu dintre cei…

- Un alt accident mortal a avut loc, de aceasta data in Vrancea. In urma cu puțin timp, un tanar de 21 de ani a murit, dupa ce masina in care afla a scapat de sub control si a lovit puternic doua tiruri, pe DN2E85, in afara localitatii vrancene Slobozia Bradului.