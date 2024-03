Stiri pe aceeasi tema

- RISCANT… In aceasta dupa-amiaza, pe raza comunei Oltenești, a avut loc un accident de circulație, in care a fost implicat un autoturism condus de un șofer in varsta de 21 de ani, din municipiul Huși. Pe carosabilul umed, tanarul a scapat mașina de sub control și numai norocul a facut ca acesta sa scape…

- O fata de 10 ani a murit sambata dupa amiaza intr-un accident rutier. Masina in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile, soferul pierzand controlul volanului. „La data de 17 februarie 2024, in jurul orei 17:10, a avut loc un accident rutier pe DN7, pe raza comunei Vetel. Politistii care…

- O persoana a murit sambata carbonizata dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si a luat foc, pe DJ 107B, intre Cergau Mare si Tau, in judetul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Garda de interventie Blaj a actionat sambata pentru lichidarea unui…

- NECAZ… In urma cercetarilor efectuate cu privire la decesul barbatului in varsta de 75 de ani, de la Huși, inecat intr-o piscina, s-a constatat ca totul a fost un incident nefericit, petrecut la locuința viceprimarului municipiului Huși, Ioan Valeriu Ciupilan. Barbatul decedat era socrul sau. Viceprimarul…

- Un tanar de 21 de ani a murit, iar alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost raniti, in urma unui accident rutier produs intre un TIR si o camioneta, in judetul Timis, la Cosava, pe drumul national care preia tot traficul de pe autostrada, spre Deva, in lipsa unui tronson al soselei de mare…

- Un accident infiorator a avut loc in Mehedinți! Un șofer, in varsta de 54 de ani, s-a stins din viața, dupa ce s-a izbit cu mașina de un stalp. Totul s-a intamplat in seara aceasta, sambata, 13 ianuarie, in comuna Cireșu. Ce au transmis oamenii legii cu privire la acest caz. Autoritațile se ocupa in…

- CRACIUN INSANGERAT… Un tanar de 24 de ani, din județul Iași a decedat in urma unui accident rutier grav, produs in dimineața zilei de Craciun, pe 25 decembrie, in jurul orei 02.20. Acesta a avut loc intre localitațile Macarești și Prisecani, iar din nefericire, ieșeanul (aflat in dreapta șoferului)…

- Accident tragic in Mehedinți. O adolescenta de 16 ani și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat. La volan era un tanar baut și fara permis de conducere. Este vorba despre un șofer in varsta de 21 de ani, care a pierdut controlul volanului intr-o curba, moment in care mașina pe…