Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut la km 254 al autostrazii A1, in apropiere de ieșirea spre Mediaș. „Șoferul unui ansamblu TIR condus spre Nadlac a pierdut controlul direcției de deplasare. Ansamblul a lovit glisiera mediana și s-a oprit pe contrasens”, a transmis purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Județean…

- La Liceul Tehnologic Mecanic din municipiul Campina s-a desfașurat astazi un exercițiu de simulare a unui incendiu, cu salvarea a doua persoane blocate in cladire. Un exercițiu realizat de pompierii militari din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența, coordonați de comandantul Detașamentului…

- O societate comerciala austriaca va dona 80.000 de euro pentru achizitionarea unei ambulante SMURD tip B2, ce va intra in dotarea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Suma va fi completata cu 30.000 de euro din bugetul Consiliului Judetean, a declarat joi, presedintele…

- O biserica veche de 70 de ani, din Vaslui a fost mistuita de flacari. Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de cos de fum defect si neprotejat termic. Incendiul a izbucnit la acoperisul bisericii din satul Chersacosu, din Vaslui. Cei care au dat alarma au fost cetațenii, care au fost alertați…

- Un accident in care au fost implicate sapte autoturisme a avut loc, vineri, pe drumul national DN 1, la Banesti, traficul in zona fiind restrictionat, aseara, pe sensul de mers dinspre Brasov spre Bucuresti. Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in eveniment…

- Un autoturism a lovit in plin o caruța aflata pe șosea. In urma coliziunii, un copil de 7 ani a decedat, iar alte 5 persoane sunt ranite. ”In seara zilei de luni, 14 noiembrie a.c., la ora 20.20, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea…

- Perioada facerii vinului, a inaspririi mustului care se transforma in „tulburel”, este, cu precadere in mediul rural, una a consumului excesiv de alcool care „tulbura” mințile multor localnici. De multe ori se ajunge la certuri, scandaluri și chiar la incaierari. Polițiștii de la Secția 3 de Poliție…

- Un camion care transporta sute de oi s-a rasturnat, joi dupa-amiaza, pe Drumul National 76, in judetul Valcea. Soferul camionului, cetatean egiptean, a fost ranit. Peste 400 de ovine vor fi evacuate de catre echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Mai multe animale au murit, fiind…