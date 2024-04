Situație critică la Slănic: Surparea unei străzi declanșează evacuarea oamenilor Orașul Slanic se confrunta cu o situație de urgența, dupa ce o strada din oraș s-a prabușit in mod dramatic in aceasta dimineața. Specialiștii au fost imediat mobilizați pentru a evalua amploarea situației, iar șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a dispus masuri de evacuare a locuitorilor din zona. Echipa formata din […] The post Situație critica la Slanic: Surparea unei strazi declanșeaza evacuarea oamenilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul sediu al Secției de Pompieri Campeni a fost inaugurat sambata, 30 martie 2024, in cadrul unui eveniment la care participa și secretarul de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „UNIREA” al județului Alba au…

- Controversatul secretar de stat Raed Arafat a primit in aceasta saptamana din partea Guvernului o noua „jucarie” financiara extrem de importanta, care l-a transformat intr-un vataf al spitalelor de urgența din Romania. Cabinetul condus de Marcel Ciolacu a anunțat recent ca toate achizițile de la spitalele…

- O noua versiune a platformei nationale de pregatire pentru situatii de urgenta, denumita ,,fii pregatit", a fost lansata astazi. Pe langa informatiile privind actiuni de salvare a vietii in situatii limita, aceasta contine si un asistent virtual care foloseste inteligenta artificiala, dupa cum a precizat…

- Se pregatește și Romania in eventualitatea unui conflict in ceea ce privește sistemul sanitar – acesta a fost anunțul facut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. Proiectul vine imediat dupa ședința Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in care s-a discutat despre intarirea…

- Spitalele din Romania au inceput pregatirile in caz de razboi, a declarat seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat . Romania a inceput sa faca stocuri de materiale sanitare pentru a putea trata raniții in cazul unui conflict militar major Romania și celelalte state membre NATO iși…

- Romania și celelalte state membre NATO iși pregatesc sistemele sanitare in caz de razboi. Țara noastra iși face stocuri și pentru detecție nucleara. Pregatirea pentru situații de razboi este obligatorie, potrivit lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.

- Un numar de 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate, gratuit, in 20 de judete, in cadrul campaniei "Detector pentru viata", derulata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu sprijinul E.ON, Delgaz Grid, a anuntat seful…

- 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate, gratuit, in 20 de judete, in cadrul campaniei Detector pentru viata, derulata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu sprijinul E.ON, Delgaz Grid, a anuntat seful Departamentului…