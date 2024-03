Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 31 de ani a fost grav ranit, sambata seara, dupa ce caruta pe care o conducea si un autoturism s-au ciocnit, pe DN 25, in judetul Galati. La randul sau, o pasagera a autoturismului a fost preluata de echipajele medicale. Traficul este blocat.

- Luni, 19 februarie, la ora 19.40, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe D.J. 182B intre localitațile Tulghieș și Iadara s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 55 de ani din…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta seara la un accident produs in Poiana Ilvei, intre un autoturism și o caruța. Din primele informații, o femeie aflata in atelajul hipo este in stare grava. Pompierii militari intervin pe raza localitații Poiana Ilvei, la un accident rutier…

- O tanara in varsta de 25 de ani a murit, duminica, in urma unui accident rutier produs pe drumul european E 85, pe raza localitatii Vladeni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani.

- Un barbat din Pitești, in varsta de 70 de ani, a fost ranit, marți seara, de un autoturism scapat de sub control. Accidentul s-a produs pe drumul comunal 109, pe raza localitații Crangurile. Mașina implicata in accident era condusa de o tanara de 22 de ani, din Scheiu de Sus. Polițiștii au efectuat…

- Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Nasaud au intervenit sambata seara la un accident de circulație produs pe Drumul Național 17C, intre Fiad și Romuli. ”In urma accidentului au rezultat doua victime, barbați. O victima, barbat in varsta de aproximativ 35 de ani, inconștienta…

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident rutier pe raza localitații Sandulești. Din primele informații se pare ca au fost implicate doua autoturisme. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Sandulești. In accident…

- Un șofer care circula luni dimineața pe șoseaua Cluj-Gherla ar fi acroșat un autoturism la Bonțida. In urma impactului, mașina lovita a fost proiectata in șanțul de pe marginea drumului. foto primita de la Bogdan Un șofer care circula zilnic pe ruta respectiva spune ca de cateva zile, un autoturism…