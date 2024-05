FOTO. Accident cu 4 morți în Bihor. O mașină s-a izbit violent de un TIR Un grav accident rutier a avut loc marti dimineata, pe DN 1, pe raza judetului Bihor, unde un autoturism s-a izbit violent de un TIR. In urma impactului, patru persoane au murit. Accidentul s-a produs in jurul orei 6:30, pe DN 1, in localitatea Uileacu de Cris, din judetul Bihor, fiind implicate un autoturism si […] The post FOTO. Accident cu 4 morți in Bihor. O mașina s-a izbit violent de un TIR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

