Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar o fetita de 7 ani a fost transportata la spital, in urma unui accident grav, care s-a produs pe soseaua Hincesti-Loganești, in apropriere de localitatea Loganesti. Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA.

- Ziarul Unirea FOTO| Accident CUMPLIT pe E60: Doi șoferi in stare GRAVA dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit Un accident CUMPLIT a avut loc sambata dimineața pe E60, in județul Mureș. Doi șoferi sunt in stare GRAVA dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit. La data de 13 iunie a.c., in jurul orei 01.40, polițiștii…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe o șosea din Ungaria. Un microbuz in care se aflau mai mulți romani și unguri a fost grav a fost izbit din plin, iar cinci persoane și-au pierdut viața, printre care și un roman.

- Tragedie fara margini petrecuta in județul Galați! O familie tanara, impreuna cu un copil in varsta de un an a murit intr-un cumplit accident rutier, vineri dimineața pe 29 mai. Mama avea 23 de ani, tatal 28, iar copilașul doar un an. POlițistul care a intervenit povestește cum a incercat sa ii ajute,…

- Cei doi tineri din comuna Calarași, raniți de explozia unor petarde ar fi incercat sa pregateasca un „cocktail Molotov”, pe care barbatul de 37 de ani urma sa il foloseasca impotriva socrului. Copilul de 15 ani este in stare grava și a fost dus cu elicopterul la un spital din Capitala.Citește…

- Accident grav in Olanda, unde doi romani și-au pierdut viața dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit in plin de o tanara care nu a respectat regulile de circulație, scrie ziarul olandez Medemblikactueel.nl.Accidentul a avut loc in jurul orei 6.00 pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul…

- Accident cumplit, filmat, in Craiova. Un taxi a fost spulberat, dupa ce a forțat intrarea in intersecție. Șoferul vinovat și o femeie au murit pe loc. Un copil de șapte ani a ajuns in stare grava in spital.

- O intreaga familie din Craiova a fost distrusa intr-un accident auto deosebit de grav, petrecut duminica in amiaza mare! Taxiul cu care se deplasau a fost implicat in impactul violent, iar o mama și șoferul au murit. Fiul femeii, dar și bunicul acestuia sunt in stare grava.