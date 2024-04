Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va efectua saptamana viitoare o vizita oficiala in Coreea de Sud, in cadrul careia va vizita un complex de producție al companiei locale Doosan Enerbility, parte a grupului omonim, esențial pentru proiectul centralei nucleare cu reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești.…

- ”Pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA si pct. 4-11 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 17.04.2024, organizate de Societatea Nationala Nuclearelectrica, vor fi repuse pe ordinea de zi in cadrul unor sedinte ulterioare cu respectarea strategiei de dezvoltare a proiectului. Avem nevoie de o viziune calibrata…

- "Decizia, eu știu ca este de la ultma ședinta a consiliului tripartit. S-a aprobat si trebuie pusa in aplicare. Decizia este luata cu data de 1 iulie. In discuțiile care au avut loc la nivelului consilului national tripartit au fost prezente atat patronatele cat si sindicatele și pana la urma trebuie…

- Programul romanilor la Cupa Mondiala de haltere a fost anuntat de organizatori, cu trei zile inainte de startul competitiei din Thailanda, ce va fi transmisa exclusiv in AntenaPLAY, in perioada 31 martie – 11 aprilie. Intrecerea din Thailanda este una cu o miza mare pentru sportivii din Romania. Pe…

- FOTO: Salvamont Alba are trei noi salvatori montani voluntari atestați. Au obținut atestatul dupa antrenamente și teste riguroase Salvamont Alba are trei noi salvatori montani voluntari atestați. In perioada 17 februarie – 3 martie, trei voluntari ai echipei Salvamont Alba au participat la etapele de…

- Vremea va fi calda, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru perioada din calendar, in timp ce ploile vor fi, in general, normale pentru aceasta luna, potrivit estimarilor meteorologilor pentru intervalul 4 martie - 1 aprilie.Potrivit ANM, in saptamana 4-11 martie, valorile termice vor…

- „In conformitate cu datele detinute de Autoritatea Vamala Romana referitoare la operatiunile vamale cu produse agricole (grau si porumb), avand ca tara de expeditie Ucraina, precizam ca in perioada 02 mai – 31 decembrie 2023 pe teritoriul Romaniei au fost plasate in regim vamal de tranzit 988.152 tone…

- ”Alstom si Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) au semnat un contract pentru livrarea a 16 locomotive electrice Traxx 3 MS si 20 de ani de servicii de mentenanta asociate. Contractul, in valoare totala de aproximativ 150 de milioane de euro, extinde colaborarea Alstom cu ARF in domeniul materialului…