Dupa ce Marcel Ciolacu a lasat de inteles ca va purta o discutie cu Cristian Popescu Piedone pentru a-l convinge pe edil sa renunte la candidatura la Primaria Capitalei, primarul de la Sectorul 5 a precizat ca nici nu se gandeste la asa ceva. „Nu ma retrag si nu negociez cu nimeni. Nu m-a sunat […] S-a rupt lantul de iubire intre Cristian Popescu Piedone si Marcel Ciolacu. Replici taioase intre cei doi