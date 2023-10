Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a lovit in zona unei treceri pentru pietoni trei persoane adulte, iar doua dintre victime au murit. Accidentul a avut loc pe DN 2, in județul Vrancea.Centrul Infotrafic informeaza ca pe DN 2, in localitatea Pufești, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier in care conducatorul unui…

- Un accident grav a avut loc, marți, pe o trecere de pietoni de langa o scoala din Sighetu Marmatiei. O fetita in varsta de 10 ani, bunica si matusa ei au fost spulberate de o masina in timp ce traversau strada. Un elicopter SMURD a fost trimis sa o preia pe copila care a ramas […] The post Accident…

- Un accident teribil s-a produs sambata dimineața la 2 mai. Un șofer de doar 19 ani a spulberat mai multe persoane. Dintre acestea, doua și-au pierdut viața, iar mai multe se afla in stare grava la spital. Ce a facut șoferul de 19 ani inainte de producerea accidentului? Antena 3 arata ca inainte cu 30…

- Tragedie de proporții in Constanța! Doi tineri și-au pierdut viața și alte trei persoane au fost implicate intr-un accident rutier grav. Un șofer a intrat din plin cu mașina intr-un grup de opt persoane. Alți trei tineri au fost transportați in stare grava.

- Doi soți romani au murit, miercuri, in Grecia, intr-un accident rutier grav. Copiii lor au fost transportați la spital in stare critica și se afla sub supravegherea medicilor. Tragedia s-a produs dupa ce mașina lor s-a izbit de un TIR.

- Tinerii decedați, amandoi in varsta de 25 de ani, nu au mai putut fi salvați de medicii ajunși la fața locului. Unul dintre ei era chiar șoferul. Acesta a pierdut controlul volanului in momentul in care a ajuns intr-o curba. Tinerii raniți au 22, 26 respectiv 15 ani.

- Accident mortal in orașul Ovidiu din județul Constanța! Un barbat in varsta de 63 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost spulberat de o mașina, chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul are vasta de 24 de ani.