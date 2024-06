Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanța Județean anunța un accident care a avut loc la ora 15:38 in apropiera localitații Nadab. Sunt patru victime, dintre care una, o... The post O femeie a murit intr-un accident cu patru victime, la Nadab appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit, in timpul nopții, in Piata Unirii din Bucuresti. 12 persoane au fost ranite și au ajuns la spital. Soferul microbuzului nu a respectat culoarea rosie a semaforului, iar polițiștii au constatat ca avea 0.54mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Accident tragic in Arad. Un tanar, in varsta de 21 de ani, s-a stins din viața, dupa ce s-a ciocnit de autobetoniera. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si 24 ranite sambata intr-un atac rusesc asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, transmite France Presse, citata de Agerpres.

- Doua persoane au fost ucise si alte zece ranite in urma unui atac cu cutitul produs luni la orele pranzului la o scoala primara din orasul Guixi din provincia Jiangxi, in estul Chinei, au anuntat autoritatile locale citate de Xinhua.DIntre cei zece raniti, sase au suferit leziuni usoare in timp ce incercau…

- Un accident mortal a avut loc pe o artera principala din Ramnicu Valcea. Trei mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului o persoana a decedat și alte patru au ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale.

- Un incendiu a izbucnit sambata, 13 aprilie, la un bloc cu opt etaje de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din București, in urma caruia au murit doua persoane. Prima data a fost anunțat decesul unui barbat de aproximativ 50 de ani, apoi decesul unei femei careia i se facusera manevre de resuscitare.UPDATE…

- Un accident grav s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in apropiere de Sighișoara. Doua persoane au ramas incarcerate intr-o mașina. O femeie a murit la spital, iar un barbat este in stare grava.