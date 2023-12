Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz de transport calatori s-a rasturnat pe DN25 in județul Galați. O pasagera a decedat, iar alte patru persoane sunt ranite. Circulația este blocata in zona. ISU Galați a fost solicitat miercuri, 6 decembrie 2023, in jurul orei 17.00, prin 112, sa se deplaseze la un accident rutier in localitatea…

- Un microbuz de transport persoane s-a rasturnat, miercuri seara, pe DN 25, la intrarea in localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Galati. Primele informatii arata ca o persoana a murit si cel putin alte patru sunt ranite.Potrivit ISU Galati, accidentul produs pe DN 25 a fost anuntat prin apel la…

- Un microbuz de transport persoane s-a rasturnat, miercuri seara, pe DN 25, la intrarea in localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Galati. Primele informatii arata ca o persoana a murit si cel putin 4 sunt ranite. Drumul este blocat.

- O fata de 19 ani a murit si alte trei persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua autoturisme au fost implicate intr-un accident pe E70, pe raza localitatii Peretu, informeaza ISU Teleorman, potrivit Agerpres."In urma acestui eveniment au rezultat patru victime. Trei dintre acestea, doi…

- Un alt accident a avut loc, in aceasta dimineața, in județul Galați. In urma impactului intre un microbuz de transport persoane și un autoturism. Trei persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte opt au fost grav ranite.

- In aceasta dimineața, 8 noiembrie, in jurul orei 04:54, polițiștii din Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Racovița. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, la intersecția DJ 711B cu DJ 711, s-ar fi produs o coliziune…

- Un accident rutier a avut loc in noaptea de luni spre marți, in localitatea Draganești-Vlașca, județul Teleorman. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit violent, iar cinci persoane au fost ranite, dintre care una a murit.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier intre doua autoturisme, petrecut pe DN 22. La fata locului s-au deplasat o masina de stingere, un echipaj de descarcerare, trei echipaje SMURD si doua echipaje ale Serviciului…