Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor s-a produs pe un drum forestier din Bistrița, in urma cu o zi. Un adolescent de 16 ani s-a a condus mașina parinților sai, avand in atutoturism alți 7 prieteni, iar la un moment dat s-a rasturnat. Iata ce știau prietenii lui despre Erik.

- Grav accident de circulatie luni dimineata pe raza localitatii Sarmizegetusa, din judetul Hunedoara, unde trei persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Incidentul a fost semnalat la 112. „Pentru misiune au fost alocate o autospeciala de descarcerare din cadrul Detașamentului Hunedoara,…

- Un accident groaznic a avut loc, luni dupa-amiaza, pe DN 7, pe raza localitații Matasaru! In urma impactului dintre o autoutilitara și un autoturism, șoferul mașinii din urma și patru pasageri din autoutilitara au fost raniți. in urma primelor verificari efectuate la fața locului, vinovat pentru producerea…

- ISU Dambovița a intervenit in jurul orei 19:00 in cazul unui eveniment rutier in care un autoturism a ieșit in afara parții carosabile in comuna Bucsani. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o autospeciala de descarcerare, Detașamentul…

- O femeie a decedat, iar trei persoane, intre care doua minore, au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs, sambata seara, in Timisoara, potrivit Agerpres. Potrivit Politiei Timis, un autoturism condus de un barbat de 57 de ani, pe banda I, dinspre sensul Mahle spre municipiul Timisoara,…

- Patru persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite in urma unui accident auto ce a avut loc la un raliu in Ungaria. Incidentul a avut la cursa ORB Esztergom-Nyergesujfalu, cand una din mașinile ce concurau a ieșit de pe carosabil.

- Teribil accident de circulație, duminica la pranz, pe centura ocolitoare a Caransebeșului, in județul Caraș-Severin. In coliziune au fost implicate trei autoturisme, fiind raportate inițial șapte victime Pentru salvarea victimelor, la fața locului au fost mobilizate patru echipaje de pompieri militari…