- O femeie de 66 de ani a murit si alta a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce s-au rasturnat intr-un sant al unui drum din comuna Francesti cu un motocultor ce era condus de un barbat care consumase alcool, au informat autoritatile din Valcea.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers pe un drum din judetul Arges, iar masina s-a rasturnat.Accidentul a avut loc in comuna Caldararu, unde un autoturism a lovit un stalp si apoi s-a rasturnat in afara soselei.Patru…

- Accident tragic in statul Michigan din SUA. O femeie care s-a urcat bauta la volan a intrat cu mașina intr-un club unde se ținea o zi de naștere. Doi copii au murit și mai multe persoane au fost grav ranite.

- O femeie a murit, iar cinci persoane, intre care doua minore, au fost ranite in urma ciocnirii violente dintre doua masini. Accidentul rutier care s-a produs sambata seara, la intrare in Timisoara. Un șofer, de 57 de ani, aflat pe banda I de mers, ar vrut sa intoarca fara sa se asigure si s-a izbit…

- Potrivit Politiei Timis, un autoturism condus de un barbat de 57 de ani, pe banda I, dinspre sensul Mahle spre municipiul Timisoara, a intrat in coliziune cu un autoturism care circula pe acelasi sens de deplasare, condus de o femeie de 47 de ani.In urma impactului, o femeie de 49 de ani, pasagera…

