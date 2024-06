Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Irina Begu s-a calificat cu usurinta in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens cu 6-0, 6-2.

- Grecoaica Maria Sakkari, locul 8 in ierarhia tenisului feminin, a trecut duminica de ucraineanca Anhelina Kalinina in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-0, si a acces in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, conform Agerpres.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s a calificat, sambata, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a invins o pe cehoaica Marketa Vondrousova, a sasea favorita, cu 7 6 7 1 , 6 3.Sorana Cirstea 34 ani, 32 WTA , cap de serie numarul…

- Tenismanul roman Sebastian Gima s-a calificat in semifinalele turneului ITF la Bucuresti, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, dupa ce l-a invins pe Ioan Alexandru Chirita cu 7-5, 7-5, potrivit Agerpres.

- Cezar Cretu si Sebastian Gima, principalii favoriti ai turneului ITF de la Bucuresti, Trofeul ''Ion Tiriac'', dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, s-au calificat in optimile de finala, scrie AGERPRES.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe australianca Priscilla Hon cu 7-6 (7/5), 2-6, 6-3, informeaza AGERPRES.

- Elena Zaharia, sportiva de la CSM Constanta, s a oprit in optimile de finala ale turneului international de tenis de masa WTT Feeder Havirov 2024. "La competitia desfasurata in Cehia, intre 14 si 17 aprilie, sportiva noastra a reusit doua victorii. In primul tur, Elena a trecut a cehoaica Zdena Blascaron;kovaacute;…