De mai bine de doua luni se discuta despre dispariția profesorului din Valcea și nu exista insa niciun semn concret ca el ar fi in viața. Mama cadrului didactic a venit de urgența in Romania. Echipa Acces Direct a incercat sa o contacteze pe femeie, insa totul a fost in zadar, aceasta nu a raspuns, așa ca a fost trimisa o echipa pe urmele ei.