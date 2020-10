Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc o confruntare fara precedent, dupa ce Georgiana, soția lui Ali Sultanul, și Vera, presupusa amanta, au ajuns fața in fața la „Acces Direct”. Tanara a povestit pas cu pas ce s-ar fi intamplat intre ea și manelist, in momentul in care partenera artistului i-a surprins pe amandoi in casa.

- Dupa ce in urma cu doua zile soția lui Ali Manelistul a povestit ca l-ar fi prins cu amanta in casa, cea din urma a venit la „Acces Direct” pentru a-și spune punctul de vedere. Vera a avut o apariție cel puțin controversata, afișandu-se cu fața umflata.

- Cristian Pomohaci este in culmea fericirii! Fostul preot iși aniverseaza ziua de naștere. Anul acesta a avut parte de o surpriza de proporții, caci a fost serbat in platoul „Acces Direct de Weekend”, loc in care Mirela Vaida și Sofia Vicoveanca i-au adus zambetul pe buze in cel mai frumos mod posibil.

- Tatiana Paul are 43 de ani, este medic stomatolog și a venit tocmai de la Sibiu ca sa ne arate ca manuiește cuțitul la fel de bine precum instrumentele de la cabinetul medical. Concurenta a facut senzație in ediția a treia din seoznul 8 „Chefi la cuțite”.

- Dupa scandalul imens in care a fost implicata la “Acces Direct”, Emily Burghelea a avut parte de o surpriza de proportii la munte. Ce a vazut cand a iesit din locuinta in care era cazata a facut-o sa planga. Emily Burghelea a avut parte de o surpriza de proporții la munte Daca in urma cu […] The post…

- Festivalul JazzTM 2020 a fost amanat pentru anul 2021, insa organizatorii s-au gandit sa aduca bucurie, muzica buna, poezie și spoken word publicului timișorean in cadrul evenimentului „JazzTM prezinta Strada Fara Nume”

- Viorel a devenit un soț disperat, dupa ce Vulpița l-a parasit și a plecat la Blagești. Barbatul parasit i-a pregatit o surpriza soției, doar pentru ca aceasta sa se intoarca la București.