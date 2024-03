Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se opune de mult timp conceptului unei soluții cu doua state, dar rareori atat de explicit ca in lunile care au trecut de la atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului de catre Hamas și razboiul care a urmat in Gaza. Președintele SUA, Joe Biden, insista insa…

- Presedintele american Joe Biden si-a inasprit tonul fata de Israel si a descris lupta impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas in razboiul declanșat in Fașia Gaza ca fiind disproportionata, scrie vineri, 9 februarie, agentia germana de presa DPA, preluata de Agerpres."Sunt de parere, dupa cum…

- Președintele american Joe Biden si-a inasprit tonul fata de Israel si a descris lupta impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas in razboiul din Gaza ca fiind disproportionata, relateaza vineri agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Israelul a anuntat miercuri cele mai mari pierderi suferite in lupta in decurs de peste o luna, dupa o ambuscada in care au cazut militarii sai, inclusiv un colonel, in ruinele orasului Gaza. In acelasi timp, Israelul se confrunta cu o izolare diplomatica tot mai mare, in timp ce numarul mortilor civili…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat marti ca, spre deosebire de Washington, guvernul israelian „nu (doreste) o solutie a doua state” cu palestinienii si i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „sa schimbe” guvernul, relateaza AFP. La randul sau, premierul israelian a semnalat marti „dezacorduri”…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a promis sprijinul de neclintit pentru Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza Interfax. "Vom continua sa oferim asistența militara Israelului pina cind vor scapa de Hamas", a declarat Biden, vorbind la Casa Alba cu ocazia sarbatorii Hanukkah. "Dar trebuie…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat luni seara sprijinul de nezdruncinat pentru "siguranta poporului evreu si securitatea Israelului si dreptul sau la existenta", in urma atacurilor teroriste ale Hamas din 7 octombrie, relateaza CNN, citat de news.ro.Presedintele a subliniat sprijinul sau…