- Eliza Natanticu implinește astazi 34 de ani, iar cu aceasta ocazie, aceasta a transmis un meaj pe contul de socializare. Artista a devenit cunoscuta dupa ce a participat la X Factor. De asemenea, aceasta a plecat la America Express impreuna cu soțul ei.Cosin și Eliza au așteptat pana in aceasta zi speciala…

- Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. Pentru anul 2024, soția lui Smiley și-a propus sa-și implementeze un obicei nou și anume mersul la sala de fitness. Cu toate ca a mai incercat și in trecut, a renunțat dupa o perioada scurta.

- Scandal fara precedent intre Geta și vecinul ei! Femeia nu mai are liniște și susține ca se afla in razboi cu cel care locuiește langa gardul ei. Geta susține ca vecinul a pus otrava pe langa gard și le-a dat la caini cu spray paralizant in ochi. Iata de la ce a pornit totul intre ei!

- Natalia Bricicari, mama Nadejdei și bunica bebelușului de trei luni decedate in accidentul de la Bahmut, susține ca soția procurorului vinovat de producerea tragediei i-a vizitat și le-a propus bani. Femeia a declarat in cadrul emisiunii „Destine” cu Adrian Prodan ca rudele procurorului le-a propus…

- De aproape o luna, Danuț a disparut fara urma! Barbatul a fost dus cu o ambulanța la spital, pentru a face analize, iar apoi a fost plimbat de la un spital la altul. Dupa mai multe cautari, soția lui, Alina, a aflat ca Danuț a fost vazut pentru ultima data in fața unei unitați spitalicești. De atunci…

- Catalin susține ca a fost furat din spital de o femeie, cea care avea sa ii devina mama adoptiva. Ajuns la 33 de ani, tanarul vrea sa iși cunoasca familia adevarata, despre care nu are prea multe informații și nici sprijinul celor care i-au devenit parinți inca din primele zile de cand a venit pe lume.

- Andra nu a avut niciodata cui sa spuna „tata”, asta pentru ca barbatul cu care a fost impreuna mama ei a refuzat sa o recunoasca la naștere, De atunci au trecut 24 de ani, iar tanara spune ca nu vrea sa renunțe prea ușor și ca este dispusa sa mearga mai departe in instanța pentru a dovedi ca barbatul…