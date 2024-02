Stiri pe aceeasi tema

- Atat Vasile, cat și cei șase copii ai sai sunt disperați, dupa ce soția, dar și mama celor mici, a disparut de acasa și nu s-a mai intors. Știm deja ca aceasta a decis sa plece in Spania pentru a munci acolo, facand un trai mai bun pentru familia ei. Iata ce spune una dintre fete despre dispariția mamei…

- Gheorghe este disperat, dupa ce in urma cu o luna, soția a plecat impreuna cu fiica lor și nu s-a mai intors. Speriat ca amandoua ar putea pați ceva, barbatul s-a intors in țara, sperand ca va afla ce s-a intamplat cu Rodica și fata lor.

- Un barbat, de 35 de ani, din Galati si-a omorat sotia strangand-o de gat dupa o cearta. Barbatul a sunat la 112 anuntand crima, apoi a fugit. Tragedia s-a intamplat in cartierul Micro 20 din Galati, intr-un bloc de pe strada Furnaliștilor. Un barbat de 35 de ani și-a batut crunt soția de 30 de ani,…

- La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Provița de Jos au fost sesizați de catre un barbat despre faptul ca soția sa, CHIRIAC TOCUȚA, de 60 de ani, a plecat in mod voluntar din comuna Provița de Jos și nu a mai revenit pana in prezent. […]

- Razboi Israel – Hamas. Armistitiul dintre Israel si Hamas a fost prelungit cu doua zile, pentru a permite eliberarea mai multor ostatici. Este vestea care aduce speranta pentru zeci de familii care traiesc un cosmar de aproape doua luni. 39 de cetateni israelieni au fost eliberati in ultimele 3 zile.…

- AȚI VAZUT-O? O minora din Sebeș a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Poliția și familia o cauta Polițiștii din Alba cauta o minora care a disparut din Sebeș. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune…

- Gheorghița locuia cu familia lui in Spania de foarte mulți ani, insa in aceasta data mama lui și frații au venit in Romania, iar barbatul a ramas singur acasa și a disparut fara urma. Acesta nu le mai raspunde apropiaților la telefon și nu a dat niciun semn. Iata ce s-a intamplat cu el!

- Patiseria SWEET IRIS s-a deschis doar de cateva saptamani, pe strada Andrei Mureșanu, nr. 14, din Bistrița, in dreptul noului sens giratoriu care o ia spre Nasaudului. Primul lucru care te uimește este faptul ca o parte din vitrina mare, dinspre strada, iți ofera acces spre laboratorul unde se prepara,…