- O fosta vedeta tv este iar insarcinata! Ramona Pauleanu, iubita avocatului Adrian Cuculis, este gravida pentru a doua oara. Invitata in emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, fosta prezentatoare tv și-a etalat burtica de gravida, fara sa vrea. Cea care a dat-o de gol a fost Oana Turcu, soția lui…

- Mama Ioanei Beatrice, tanara insarcinata care a fost omorata de patronul ei, trece prin clipe de coșmar! Femeia a oferit detalii despre ziua crimei. Confesiuni in lacrimi, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- La finalul saptamanii trecute, europarlamentarul Dragoș Benea a participat alaturi de alți colegi la dezbaterea “Alegeri cruciale pentru UE”. In cadrul evenimentului, Benea a subliniat ca alegerile europarlamentare din acest an vor marca un punct de cotitura in viața Uniunii Europene, deoarece partidele…

- Cristi este la a doua casnicie, dupa ce și prima data a fost parasit de soție. S-a casatorit cu Victorița, femeia care i-a oferit doua fetițe, dar de curand a plecat de acasa. Barbatul este disperat și iși roaga soția sa se intoarca acasa.

- Cum arata Ilinca Simion insarcinata in 6 luni. Soția lui George Simion a postat o fotografie speciala pe rețelele de socializare. Iata ce imagine a impartașit partenera de viața a politicianului cu fanii ei!

- Andreea Catrina, una dintre fostele concurente ale sezonului 5 Mireasa, este insarcinata. Tanara a facut anunțul, in urma cu puțin timp, dupa ce a postat o fotografie alaturi de partenerul sau, pe care l-a cunoscut in afara competiției de la Antena 1. Iata imaginea publicata de fosta concurenta de la…

- David Beckham se tine iar de glume. Fostul jucator de la Manchester United a ironizat-o din nou pe sotia sa, Victoria, si presupusele origini modeste ale acesteia, intro postare pe Instagram de Revelion. In fotografia incarcata pe rețeaua sociala, Beckham apare la masa, la luxosul restaurant Ritz, impreuna…

- Fericire mare in familia lui Florin Salam! Dani Stoian, fiul pe care manelistul il are din casnicia cu Fanica, va deveni tata pentru a doua oara. Anunțul a fost facut chiar de femeia alaturi de care acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi vor deveni, din nou, parinți de baiețel.