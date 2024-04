A murit unul din ultimii lăutari ai legendarului Taraf de Haidouks! Muzicantul a apărut în ”The Man Who Cried” cu Johnny Depp A murit Marin Manole unul din ultimii lautari din legendarul Taraf de Haidouks, formația de lautari care a cantat in zeci de prestigioasele sali de spectacole din intreaga lume. Acordeonistul Marin Manole, tatal cunoscutului Ionița Manole (Ionița de la Clejani), a murit la 82 de ani. In 2009, alaturi de lautarii sai (majoritatea trecuți in neființa), a filmat cu Johnny Depp pentru filmul ”The Man Who Cried” iar faimosul designer japonez Yohji Yamamoto i-a avut invitați la prezentarile sale de la Tokyo și Paris. Taraf de Haidouks, din care astazi mai traiește Gheorghe Anghel ”Caliu” , au concertat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

