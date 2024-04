Stiri pe aceeasi tema

- A murit Marin Manole unul din ultimii lautari din legendarul Taraf de Haidouks, formația de lautari care a cantat in zeci de prestigioasele sali de spectacole din intreaga lume. Acordeonistul Marin Manole, tatal cunoscutului Ionița Manole (Ionița de la Clejani), a murit la 82 de ani. In 2009, alaturi…

- Fotoreporterul Octav Ganea de la agenția de fotografie Inquam Photos a realizat o galerie foto cu primii pasageri care au ajuns pe Aeroportul Henri Coanda dupa aderarea parțiala la Schengen, in 31 martie, dupa ora 00:00. Unii dintre pasageri, surprinși in imaginile video de reporterii prezenți la fața…

- „S-a stins o viața, s-a aprins o stea! Din pacate, ne-a parasit doamna Ionela Dodu. Cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu, o pot face la biserica „Sfinții Imparați Constantin și Elena”, de la Capela Militara, pana duminica, 24.03.2024, ora 12:00. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!” Sursa text și…

- MB Telecom-Ltd este firma desemnata de Ministerul Finanțelor sa furnizeze Autoritații Vamale 26 de scannere pentru vamile din Romania. Autoritatea Vamala a comunicat Europei Libere ca valoarea contractului caștigat de companie, care cuprinde și mentenanța, este de puțin peste 34 de milioane de euro.…

- DRAMATIC… Imagini de la locul tragediei din Germania, in care și-a pierdut viața hușeanul in varsta de 29 de ani, Francisc Cioloca, au fost surprinse de unul dintre șoferii care treceau pe autostrada A7 (Fulda – Hesa) in acele clipe tragice. In imaginile de la fața locului, luate din mersul unui TIR,…

- O dubla tragedie a zguduit comunitatea din comuna vranceana Obrejița, in aceste zile. Tata și fiu, Alexandru in varsta de 52 de ani și Catalin, in varsta de 21 de ani, ambii aflați la lucru pe un șantier din Franța, au murit ingropați de vii sub daramaturi, dupa ce un zid s-a prabușit peste ei. […]…

- Ciclism la Mont Saint-Michel, calarie pe Omaha Beach si prezenta unor sportivi renumiti: siturile si primii capitani ai stafetelor colective ale traseului flacarii olimpice si paralimpice pentru Jocurile de la Paris 2024 au fost dezvaluite miercuri, informeaza AFP si Reuters. Fiecare dintre aceste stafete…

- Ion Ardeal Ieremia, regizor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, a murit la doar 58 de ani. Angajat al TNT inca din 1996, regizorul era casatorit cu actrița Claudia Ieremia, avand impreuna un baiat. Ieremia a fost implicat pentru scurt timp și in politica, fiind ales consilier local in…