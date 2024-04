Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 15 ani a murit dupa ce a fost batut crunt intr-un oras din apropiere de Paris, chiar cand a iesit de la ore, in cel mai recent incident de violenta scolara din Franta, relateaza The Guardian si Le Figaro, potrivit News.ro.

- Cei trei presupusi atacatori, inclusiv o fata care invata la aceeasi scoala cu victima, in suburbiile orasului Montpellier, din sudul tarii, au fost arestati sub suspiciunea de tentativa de omor al unui minor, relateaza News.ro potrivit The Guardian.Incidentul vine intr-o perioada de tensiuni crescute…

- Fostul ministru francez al Culturii si om de televiziune Frederic Mitterrand a decedat joi, la Paris, la varsta de 76 de ani, dupa o lupta de "mai multe luni cu un cancer agresiv", a anuntat familia sa pentru AFP. Nepot al fostului presedinte francez Francois Mitterrand, ministru in mandatul lui…

- Președintele american Joe Biden a vorbit luni despre o apropiata incetare a focului intre Israel și Hamas in timpul unei vizite la o gelaterie din New York impreuna cu comendiantul Seth Meyers, relateaza CNN și The Guardian.„Consilierul meu pe probleme de securitate naționala imi spune ca suntem aproape.…

- Un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, care lucra ca taximetrist in Franța, Paris, a decedat, dupa ce a fost impușcat de doi barbați, care voiau sa ii fure mașina. Moldoveanul era originar din raionul Briceni. Astfel, familia acestuia solicita ajutor pentru repatrierea corpului.

- Presedintele american Joe Biden a gafat duminica, 4 februarie, in timpul unui discurs rostit in Las Vegas, au relatat Le Figaro și New York Post. Biden a povestit ca in 2021 s-a vazut cu „Mitterrand din Germania”, dupa care s-a corectat și a spus ca „din Franța”, numai ca acum trei ani președintele…

- O companie din Franța a anunțat recent ca a conceput un nou tratament care reduce la jumatate decesul in cazul pacienților cu accident vascular cerebral (AVC). Studiul, publicat marți, 23 ianuarie a.c., in revista The Lancet Neurology , aduce informații promițatoare privind un tratament eficace (glenzocimab),…

- Un caz șocant din Franța a ajuns in atenția tuturor. Un roman a fost condamnat la inchisoare, dupa ce a furat cainele unui cioban. Acest lucru s-a intamplat pe strada, in Paris. O instanța a decis sa il condamne la pedeapsa cu inchisoarea.